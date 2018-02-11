Житель Сочи сдал билеты на самолёт за несколько дней до крушения Ан-148

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Житель Сочи Максим Коломейцев, собиравшийся лететь из Москвы в Орск на потерпевшем крушение в Подмосковье самолёте Ан-148 «Саратовских авиалиний», передумал за несколько дней до рейса и сдал билеты.

«Билеты брали Сочи — Москва — Орск. С девушкой собирались лететь, но за несколько дней сдали билеты», — приводит РИА Новости слова Коломейцева.

Он добавил, что потерял на этом около 10 тыс. рублей.

Коломейцев отметил, что это третий раз, когда он из-за опоздания или изменения планов не отправляется в поездки, которые могли обернуться летальным исходом.

По его словам, в Орске, где проживает его семья, он хотел отпраздновать 11 февраля свой день рождения и приобрести автомобиль, однако продавец сказал, что поставка задерживается и машина будет только 18 февраля.

Самолёт Ан-148 потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск 11 февраля. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

RT ведёт текстовую трансляцию.

 

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