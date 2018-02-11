Житель Сочи сдал билеты на самолёт за несколько дней до крушения Ан-148
«Билеты брали Сочи — Москва — Орск. С девушкой собирались лететь, но за несколько дней сдали билеты», — приводит РИА Новости слова Коломейцева.
Он добавил, что потерял на этом около 10 тыс. рублей.
Коломейцев отметил, что это третий раз, когда он из-за опоздания или изменения планов не отправляется в поездки, которые могли обернуться летальным исходом.
По его словам, в Орске, где проживает его семья, он хотел отпраздновать 11 февраля свой день рождения и приобрести автомобиль, однако продавец сказал, что поставка задерживается и машина будет только 18 февраля.
Самолёт Ан-148 потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск 11 февраля. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
RT ведёт текстовую трансляцию.