Отец Захаровой рассказал, в чём разница между российскими и американскими дипломатами

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Российский и советский дипломат Владимир Захаров, отец официального представителя МИД России Марии Захаровой, в интервью «Газете.Ru» рассказал, в чём, по его мнению, заключается основное различие между американскими и российскими дипломатами.

Захаров отметил, что в России, в отличие от США, существует своя школа подготовки будущих дипломатов.

«Мы не являемся сторонниками объявления конкурса на замещение мест в центральном аппарате или посольстве. У нас есть выстроенная школа подготовки», — объяснил дипломат.

При этом он добавил, что в Соединённых Штатах к подбору кадров для внешнеполитического ведомства относятся более фрагментарно.

«Если на выполнение определённых функций требуется человек — его нанимают, когда его услуги становятся больше не нужны — с ним прощаются. Американские дипломаты не являются «универсальными солдатами», в отличие от российских», — рассказал Захаров, подчеркнув, что в этом, по его мнению, и состоит основное различие между дипломатами из России и США.

Ранее посол Соединённых Штатов в России Джон Хантсман заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой на уровне граждан двух стран являются дружественными.

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