Хантсман назвал дружественными отношения между жителями США и России

Короткая ссылка
Отношения между США и Россией на уровне граждан двух стран являются дружественными. Такое мнение выразил посол США в России Джон Хантсман.

«Вы можете пригласить любого россиянина в гости к любой среднестатистической американской семье, и они найдут общий язык. Я в этом не сомневаюсь», — заявил Хантсман.

При этом он признал, что на уровне правительств существуют некоторые разногласия. 

«Но мы должны искать точки соприкосновения, нам нужно вести диалог, который всё более построен в духе взаимоуважения, нам необходимо строить более доверительные отношения», — подчеркнул посол.

Ранее Хантсман заявил, что Москва и Вашингтон могут и должны сотрудничать по ситуации в КНДР и Сирии.

Сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын заявил ФАН, что Россия и США должны выстраивать сотрудничество в обход ограничительных мер.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Внешняя политика США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru