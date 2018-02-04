Хантсман назвал дружественными отношения между жителями США и России
«Вы можете пригласить любого россиянина в гости к любой среднестатистической американской семье, и они найдут общий язык. Я в этом не сомневаюсь», — заявил Хантсман.
#ПосолХантсман: «Необходимо вести диалог, искать точки соприкосновения, строить доверие, даже если наши позиции не всегда совпадают». #посолСША#AskTheAmbassadorpic.twitter.com/8osrI8uH9C— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 4 февраля 2018 г.
При этом он признал, что на уровне правительств существуют некоторые разногласия.
«Но мы должны искать точки соприкосновения, нам нужно вести диалог, который всё более построен в духе взаимоуважения, нам необходимо строить более доверительные отношения», — подчеркнул посол.
Ранее Хантсман заявил, что Москва и Вашингтон могут и должны сотрудничать по ситуации в КНДР и Сирии.
Сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын заявил ФАН, что Россия и США должны выстраивать сотрудничество в обход ограничительных мер.