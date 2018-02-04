Хантсман назвал дружественными отношения между жителями США и России

Отношения между США и Россией на уровне граждан двух стран являются дружественными. Такое мнение выразил посол США в России Джон Хантсман.

«Вы можете пригласить любого россиянина в гости к любой среднестатистической американской семье, и они найдут общий язык. Я в этом не сомневаюсь», — заявил Хантсман.

При этом он признал, что на уровне правительств существуют некоторые разногласия.

«Но мы должны искать точки соприкосновения, нам нужно вести диалог, который всё более построен в духе взаимоуважения, нам необходимо строить более доверительные отношения», — подчеркнул посол.

Ранее Хантсман заявил, что Москва и Вашингтон могут и должны сотрудничать по ситуации в КНДР и Сирии.

Сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын заявил ФАН, что Россия и США должны выстраивать сотрудничество в обход ограничительных мер.