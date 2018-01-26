Хантсман: США и Россия могут и должны сотрудничать по КНДР и Сирии

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Посол США в России Джон Хантсман заявил, что Москва и Вашингтон могут и должны сотрудничать по ситуации в КНДР и Сирии.

Такое мнение он выразил в своей статье для издания The Moscow Times.

«Две области, в которых мы можем и должны сотрудничать, — это КНДР и Сирия... В Сирии мы ищем возможности сотрудничества с Россией в том, где это возможно, ищем пути преодоления разногласий, где это можно сделать», — заявил Хантсман.

Кроме того, он отметил, что США и Россия имеют общие взгляды в том, что касается опасности, исходящей от КНДР.

Ранее Хантсман заявил о необходимости улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

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