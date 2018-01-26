Хантсман заявил о необходимости улучшения отношений между Россией и США

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Посол США в России Джон Хантсман заявил о необходимости улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Такое мнение он выразил в своей статье для издания The Moscow Times.

«Думая о первых трёх месяцах в России в качестве посла США и смотря на перспективы, которые может принести нам 2018 год, я остаюсь уверен, что мы не только можем улучшить российско-американские отношения, но мы обязаны сделать это», — заявил Хантсман.

Ранее американский лидер Дональд Трамп на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что настроен на диалог с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявление Трампа полностью совпадает с позицией Владимира Путина.

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