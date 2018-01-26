Хантсман заявил о необходимости улучшения отношений между Россией и США
Такое мнение он выразил в своей статье для издания The Moscow Times.
«Думая о первых трёх месяцах в России в качестве посла США и смотря на перспективы, которые может принести нам 2018 год, я остаюсь уверен, что мы не только можем улучшить российско-американские отношения, но мы обязаны сделать это», — заявил Хантсман.
Ранее американский лидер Дональд Трамп на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что настроен на диалог с Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявление Трампа полностью совпадает с позицией Владимира Путина.