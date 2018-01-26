Песков прокомментировал заявление о том, что Трамп настроен на диалог с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он настроен на диалог с Москвой, полностью совпадает с позицией Владимира Путина.

«Это полностью корреспондируется с той позицией, которую неоднократно обозначал президент России Владимир Путин», — сказал Песков. Ранее Трамп на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что настроен на диалог с Россией. Сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын заявил ФАН, что Москва и Вашингтон должны выстраивать сотрудничество в обход ограничительных мер.