Захарова: Россия ни на шаг не уходила от своей позиции по сотрудничеству с США

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Россия ни на шаг не уходила от своей позиции, что необходимо сотрудничать с США даже при наличии противоречий. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Российская сторона не уходила ни на шаг от своей позиции… мы, с одной стороны, адекватно отвечали на все обвинения, которые мы слышали в свой адрес, приводили факты и аргументы. С другой стороны, каждый раз мы говорим о том, что мы за взаимодействие, мы за сотрудничество, мы считаем, что даже самые объективные разногласия могут решаться, что уж говорить, если речь идёт об информационных кампаниях», — сказала она.

По словам дипломата, между Россией и США «есть сотрудничество» и взаимодействие.

«Мы работаем с американским посольством, наше посольство работает по дипломатической линии в Вашингтоне, есть целый ряд направлений, ну просто жизнь подталкивает — это и Сирия, и борьба с терроризмом… И чем больше есть какая-то очевидная потребность к тому, чтобы две страны начали взаимодействовать, тем больше русофобские силы — часть политического истеблишмента, которая никак не может пропустить своё поражение (на выборах. — RT), — заводятся», — добавила Захарова.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил сожаление в связи с тем, что в США все говорят только о России, а не о росте числа рабочих мест в стране.

В конце декабря 2017 года Захарова в интервью kp.ru отметила колоссальный потенциал отношений России и США. 

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