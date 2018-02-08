Посол России в США рассказал об идеях американского коллеги по улучшению отношений стран

Короткая ссылка
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал об идеях своего американского коллеги Джона Хантсмана по улучшению американо-российских отношений.

Как заявил Антонов в интервью «Россия-24», он считает, что Хантсман действительно желает наладить общение Москвы и Вашингтона.

«Мне понравился настрой господина Хантсмана. Мы говорили о том, что надо сделать вместе для того, чтобы улучшить российско-американские отношения. Как мне показалось, он умный, толковый дипломат. Мне кажется, что он прекрасно понимает нынешнее положение дел, и в силу своих возможностей, я твёрдо убеждён, он будет стремиться что-то сделать», — цитирует его РИА Новости.

Антонов добавил, что теперь Россия ожидает конкретных шагов по налаживанию отношений.

«Он высказал несколько интересных идей, я с лёту их поддержал. Мне хотелось бы, чтобы эти идеи не остались просто в воздухе, а были со временем реализованы. Жду конкретных шагов от него, я готов подставить плечо или повести наш тандем вперёд только с одной целью: чтобы восстановить российско-американские отношения», — заключил дипломат.

Ранее Антонов заявил, что американские санкции не пугают Москву.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал возможные санкции США против компаний и физлиц, сотрудничающих с российскими предприятиями в оборонном секторе.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru