Антонов заявил, что России и США нужно продолжать диалог в области разоружения

Москве и Вашингтону следует продолжать взаимодействие в области разоружения. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов.

«Я твёрдо убеждён, что нам нужны контакты. Нам нужны встречи. Встречи профессионалов, на которых будет ясно, кто и чего хотел бы добиться в этом мире», — цитирует его РИА Новости.

В пятницу, 2 февраля, Пентагон опубликовал американскую ядерную доктрину, в которой США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов.

В документе говорится, что Россия стремится модернизировать свой ядерный потенциал, а также ведёт разработку различных типов вооружений, которые, в частности, якобы противоречат ряду соглашений.