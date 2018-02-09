Посол США в России рассказал, чего ему не хватает в Москве больше всего

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Посол США в России Джон Хантсман рассказал, чего ему больше всего не хватает в Москве. Об этом сообщается в Twitter американской дипмиссии.

Хантсман отметил, что ему очень нравится в Москве.

«Мне очень хорошо в Москве, это отличный опыт для меня и моей семьи, чем больше я узнаю этот город, тем больше он мне нравится, тем меньше я скучаю по своему дому в США», — сказал он.

При этом глава американской дипмиссии отметил, что ему не хватает уединения, солнечного света и вида на горные вершины в американском штате Юта.

«Конечно, мне не хватает возможностей пройтись одному, ежедневного солнца, я скучаю по прекрасному виду на горы в Юте. Но для меня работа в России — это очень важный опыт», — заключил Хантсман.

Посол также попросил жителей столицы порекомендовать ему наиболее интересные рестораны и кафе, городские достопримечательности, что, по его словам, помогло бы ему лучше узнать Москву.

Ранее Хантсман заявил, что отношения между США и Россией на уровне граждан двух стран являются дружественными. 

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