В Госдепе выразили желание восстановить отношения с Россией

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Соединённые Штаты хотят восстановить отношения с Россией для решения общих проблем, заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы бы хотели восстановить эти отношения, потому что нас есть много сфер, вызывающих взаимную обеспокоенность», — сказала она, назвав КНДР одним из таких вопросов.

По её словам, в настоящее время российско-американские отношения сложные. Как напомнила Науэрт, госсекретарь США Рекс Тиллерсон охарактеризовал их как находящиеся в низшей точке. 

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал об идеях своего американского коллеги Джона Хантсмана по улучшению отношений двух стран.

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