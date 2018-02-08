Пробки на дорогах Москвы достигли 8 баллов
Пробки на дорогах Москвы достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки» по состоянию на 19:04.
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
По информации сервиса, затруднения наблюдаются на внешней и внутренней сторонах МКАД и на Садовом кольце.
Ранее интернет-издание «Газета.Ru» сообщало, что глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский рассказал, какие климатические аномалии могут наблюдаться в Москве.
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