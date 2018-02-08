Пробки на дорогах Москвы достигли 8 баллов

Пробки на дорогах Москвы достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки» по состоянию на 19:04.

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