В Москве 8 февраля ожидается до -8 °С

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В Москве в четверг, 8 февраля, ожидается до -8 °С, передаёт Гидрометцентр России.

Как сообщает «Газета.Ru», температура воздуха днём составит -8...-6 °С.

Отмечается, что днём ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный, 5—10 м/с.

Ранее глава Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский рассказал, какие климатические аномалии могут наблюдаться в столице.

Также издание m24.ru передавало, что жителей Москвы призвали воздержаться от использования личных автомобилей до конца недели в связи с уборкой снега.

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