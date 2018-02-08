В Москве 8 февраля ожидается до -8 °С

В Москве в четверг, 8 февраля, ожидается до -8 °С, передаёт Гидрометцентр России.

Как сообщает «Газета.Ru», температура воздуха днём составит -8...-6 °С. Отмечается, что днём ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный, 5—10 м/с. Ранее глава Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский рассказал, какие климатические аномалии могут наблюдаться в столице. Также издание m24.ru передавало, что жителей Москвы призвали воздержаться от использования личных автомобилей до конца недели в связи с уборкой снега.