Ночь на 8 февраля стала самой морозной в Москве с начала зимы

Ночь с 7 на 8 февраля в Москве стала самой морозной с начала зимы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Уточняется, что минувшей ночью температура опустилась до -16,8 °С.

По данным ведомства, температурный рекорд для 8 февраля был зафиксирован в этот день в 1929 году — температура воздуха составила -33,8 °C.

Ранее m24 со ссылкой на Гидрометцентр передавало, что ночь на 6 февраля в Москве стала самой холодной с начала зимы.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с RT рассказал, какой погоды стоит ждать москвичам к концу недели.