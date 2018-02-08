Ночь на 8 февраля стала самой морозной в Москве с начала зимы
Уточняется, что минувшей ночью температура опустилась до -16,8 °С.
По данным ведомства, температурный рекорд для 8 февраля был зафиксирован в этот день в 1929 году — температура воздуха составила -33,8 °C.
Ранее m24 со ссылкой на Гидрометцентр передавало, что ночь на 6 февраля в Москве стала самой холодной с начала зимы.
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с RT рассказал, какой погоды стоит ждать москвичам к концу недели.