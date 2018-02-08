Ночь на 8 февраля стала самой морозной в Москве с начала зимы

Короткая ссылка
Ночь с 7 на 8 февраля в Москве стала самой морозной с начала зимы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Уточняется, что минувшей ночью температура опустилась до -16,8 °С.

По данным ведомства, температурный рекорд для 8 февраля был зафиксирован в этот день в 1929 году — температура воздуха составила -33,8 °C.

Ранее m24 со ссылкой на Гидрометцентр передавало, что ночь на 6 февраля в Москве стала самой холодной с начала зимы.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с RT рассказал, какой погоды стоит ждать москвичам к концу недели.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Природа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru