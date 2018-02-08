Алла Бут о состоянии здоровья своего мужа: сейчас всё в порядке

Алла Бут, жена россиянина Виктора Бута, приговорённого к 25 годам лишения свободы в США, в беседе с RT рассказала о состоянии здоровья своего мужа.

«Сейчас всё в порядке, выписаны антибиотики... Наше посольство (посольство России в США. — RT) очень активно подключилось», — рассказала она.

Бут также отметила, что её муж разговаривал с российским консулом и заместителем начальника тюрьмы, который интересовался состоянием здоровья заключённого.

«Он и с консулом разговаривал, и... заместитель начальника тюрьмы к нему приходил, спрашивал, как прошло лечение. Так что всё сейчас хорошо», — заключила она.

В начале января Алла Бут сообщила, что её муж заболел гриппом в тяжёлой форме.

Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году, экстрадирован в США и в 2011 году приговорён к 25 годам лишения свободы за то, что якобы планировал совершить убийство американских граждан.