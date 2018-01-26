Жена Бута рассказала, что он может впервые за шесть лет встретиться с семьёй

Супруга Виктора Бута, который отбывает тюремный срок в США, Алла Бут сообщила, что он летом 2018 года может встретиться с семьёй впервые за шесть лет.

«Мы наконец начали готовиться к поездке в США, чтобы увидеться с Виктором. Мы собираемся ехать втроём: мама Виктора, я и дочь. Нам не удавалось это в течение шести лет, прежде всего из-за того, что все финансовые ресурсы использовались исключительно на оплату работы адвокатов в Америке, пока была возможность предпринимать какие-то юридические шаги для его освобождения», — приводит РИА Новости слова Аллы Бут.

Она отметила, что на настоящий момент все юридические возможности помощи Буту исчерпаны и теперь усилия направлены на возможность встречи с ним.

Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году, экстрадирован в США и в 2011 году приговорён к 25 годам лишения свободы за то, что якобы планировал совершить убийство американских граждан.

Ранее в посольстве России в США рассказали о состоянии Бута.