ЦИК получила заявление Грудинина о закрытии иностранных счетов

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин предоставил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы о закрытии всех иностранных счетов. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«У нас есть от него заявление, что он всё закрыл», — цитирует Памфилову ТАСС.

Она также отметила, что за более подробной информацией необходимо обращаться в Федеральную налоговую службу.

Ранее Грудинин заявил о предоставлении в ЦИК сведений о закрытии иностранных счетов.

12 января ЦИК зарегистрировала Грудинина кандидатом на пост главы государства.

Выборы президента России пройдут 18 марта.