ЦИК получила заявление Грудинина о закрытии иностранных счетов
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин предоставил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы о закрытии всех иностранных счетов. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
«У нас есть от него заявление, что он всё закрыл», — цитирует Памфилову ТАСС.
Она также отметила, что за более подробной информацией необходимо обращаться в Федеральную налоговую службу.
Ранее Грудинин заявил о предоставлении в ЦИК сведений о закрытии иностранных счетов.
12 января ЦИК зарегистрировала Грудинина кандидатом на пост главы государства.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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