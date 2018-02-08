ЦИК получила заявление Грудинина о закрытии иностранных счетов

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Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин предоставил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы о закрытии всех иностранных счетов. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«У нас есть от него заявление, что он всё закрыл», — цитирует Памфилову ТАСС.

Она также отметила, что за более подробной информацией необходимо обращаться в Федеральную налоговую службу.

Ранее Грудинин заявил о предоставлении в ЦИК сведений о закрытии иностранных счетов.

12 января ЦИК зарегистрировала Грудинина кандидатом на пост главы государства.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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