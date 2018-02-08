ЦИК зарегистрировала Собчак и Сурайкина кандидатами на пост президента России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала телеведущую Ксению Собчак и председателя ЦК партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина кандидатами на пост президента.

Таким образом, как отмечает ТАСС, восемь кандидатов прошли процедуру регистрации.

Ранее стало известно, что ЦИК зарегистрировала действующего главу государства Владимира Путина, лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского, бизнес-омбудсмена Бориса Титова и баллотирующегося от партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина в качестве кандидатов на пост президента России.

29 декабря был зарегистрирован кандидатом лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а 12 января — выдвинутый КПРФ директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью URA.RU рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов.

Выборы президента России пройдут 18 марта.