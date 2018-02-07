Источник: в Новосибирске из больницы эвакуировали более 120 человек из-за возгорания

В Новосибирске в городской больнице из одного из корпусов пришлось эвакуировать пациентов из-за небольшого возгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что возгорание произошло в помещении архива первого корпуса больницы.

«Его общая площадь составила 3 кв. м, и сейчас оно ликвидировано», — сказал источник.

Он рассказал, что из первого корпуса во второй были переведены 126 пациентов. По словам источника, их возвратят в палаты после проветривания.

Причины произошедшего выясняются.

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