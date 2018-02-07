Источник: в Новосибирске из больницы эвакуировали более 120 человек из-за возгорания
Отмечается, что возгорание произошло в помещении архива первого корпуса больницы.
«Его общая площадь составила 3 кв. м, и сейчас оно ликвидировано», — сказал источник.
Он рассказал, что из первого корпуса во второй были переведены 126 пациентов. По словам источника, их возвратят в палаты после проветривания.
Причины произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что в Москве в одной из клиник 130 пациентов были эвакуированы из-за пожара.
URA.RU передавало, что в Тюменской области после крупного пожара проверят обшивку в больницах и детсадах.