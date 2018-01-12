В Тюменской области после крупного пожара проверят больницы и детсады из-за обшивки

Прокурор Тюменской области поручил проверить исполнение законодательства о противопожарной безопасности при эксплуатации зданий с фасадными системами, сообщает URA.RU.

Как заявили в региональной прокуратуре, речь идёт обо всех зданиях, независимо от типов установленных на их фасадах панелей.

Исполнительный директор Ассоциации управляющих недвижимостью Тюменской области «НП «Народный дом» Владимир Васильев, со своей стороны, сказал, что списки проверяемых зданий пока не составлены, но особое внимание планируется уделить больницам, детским садам, школам.

Проверку проведут из-за пожара в доме на улице Олимпийской в Тюмени. По предварительной информации, причиной быстрого распространения огня стало использование горючего утеплителя, не соответствующего требованиям пожарной безопасности.

«И детские сады, и школы, которые проходили реконструкцию в 2000-х годах в Тюмени, тоже обшивались подобными панелями. А уж выяснить, горючие они или нет, придётся экспертам», — отметил Васильев.

Ранее Nation News сообщало, что в Башкирии из-за замыкания эвакуировали больницу.