Источник: в Томске произошёл пожар на территории исправительной колонии
На территории исправительной колонии на окраине Томска произошёл пожар в хозяйственных постройках.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«Пожар возник в хозяйственных постройках, локализован на площади 300 квадратных метров», — сказал источник.
По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
7 января в колонии в Якутии произошёл пожар.
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