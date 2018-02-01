Источник: в Томске произошёл пожар на территории исправительной колонии

На территории исправительной колонии на окраине Томска произошёл пожар в хозяйственных постройках.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Пожар возник в хозяйственных постройках, локализован на площади 300 квадратных метров», — сказал источник.

По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

7 января в колонии в Якутии произошёл пожар.