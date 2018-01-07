В колонии в Якутии произошёл пожар
В исправительной колонии под Якутском произошёл пожар. Об этом сообщает УФСИН России по Республике Саха (Якутия).
«В исправительной колонии № 7 (строгий режим) в двухэтажном общежитии отряда № 1 в помещении для хранения личных вещей осуждённых произошло возгорание», — говорится в сообщении.
Как отмечается, из здания были эвакуированы 124 осуждённых, пострадавших нет.
В настоящее время идёт проливка конструкций.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Ранее сообщалось, что в колонии в Соликамске Пермского края произошёл пожар.
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