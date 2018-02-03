Источник сообщил о пожаре в одной из клиник Москвы

Короткая ссылка
Более 100 человек эвакуированы в результате возгорания в Московском клиническом научно-практическом центре имени А.С. Логинова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Возгорание произошло в кабель-канале между третьим и четвёртым этажами в здании по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 86, корпус 7», — рассказал источник.

Отмечается, что в целях безопасности 130 человек были перемещены из лечебного корпуса в соседнее отделение. Очаг возгорания ликвидирован на площади 5 погонных метров.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

18 января URA.RU передавало, что в одной из школ Челябинска произошёл пожар.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru