При пожаре в Пермском крае погибли двое детей

Двое детей погибли в результате пожара в селе Серга Кунгурского района Пермского края, передаёт URA.RU.

Сообщается, что возгорание произошло в деревянном доме ночью 4 февраля. Пожар, сигнал о котором поступил на пульт дежурного в 05:11, удалось ликвидировать в 06:26.

Как уточняет kp.ru, до приезда пожарных из дома успели эвакуироваться все жители, кроме 10-летнего мальчика и восьмилетней девочки.

«Установлено, что мальчик проживал в этом доме, а девочка приходилась ему двоюродной сестрой, которая приехала в гости вместе с отцом. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», — рассказали в пресс-службе СК.

22 января издание «ВашГород.ру» передавало, что в конноспортивной школе «Коловрат» в Кемерове произошёл пожар.