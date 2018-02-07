В Дагестане назначили нового первого вице-премьера

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Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев назначил первым заместителем председателя правительства региона Анатолия Карибова.

«Назначить Карибова Анатолия Шамсутдиновича первым заместителем председателя правительства Республики Дагестан», — говорится в тексте указа

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что парламент Дагестана одобрил кандидатуру Артёма Здунова на пост премьер-министра.

6 февраля суд в Москве арестовал четверых бывших чиновников правительства Дагестана, которые обвиняются в мошенничестве.

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