В Дагестане назначили нового первого вице-премьера
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев назначил первым заместителем председателя правительства региона Анатолия Карибова.
«Назначить Карибова Анатолия Шамсутдиновича первым заместителем председателя правительства Республики Дагестан», — говорится в тексте указа.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что парламент Дагестана одобрил кандидатуру Артёма Здунова на пост премьер-министра.
6 февраля суд в Москве арестовал четверых бывших чиновников правительства Дагестана, которые обвиняются в мошенничестве.
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