В Минфине Дагестана заявили о проведении Генпрокуратурой плановой проверки

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Генеральная прокуратура проводит плановую проверку в здании Министерства финансов Дагестана. Об этом сообщили в приёмной министерства. 
В Минфине Дагестана заявили о проведении Генпрокуратурой плановой проверки
  • РИА Новости

«Кроме плановой проверки, которую проводит Генпрокуратура России, других оперативных мероприятий в здании Минфина нет», — цитирует РИА Новости сотрудника приёмной ведомства.

В Министерстве образования Дагестана заявили, что ведомство работает в штатном режиме, обысков нет.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщал, что обыски и выемка документов проводятся в Министерстве образования, Министерстве финансов и Министерстве здравоохранения Дагестана.

6 февраля Басманный суд Москвы арестовал четырёх задержанных бывших чиновников правительства Дагестана по делу о мошенничестве. Их заключили под стражу до 5 апреля.

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