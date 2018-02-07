В Минфине Дагестана заявили о проведении Генпрокуратурой плановой проверки

Генеральная прокуратура проводит плановую проверку в здании Министерства финансов Дагестана. Об этом сообщили в приёмной министерства.

«Кроме плановой проверки, которую проводит Генпрокуратура России, других оперативных мероприятий в здании Минфина нет», — цитирует РИА Новости сотрудника приёмной ведомства.

В Министерстве образования Дагестана заявили, что ведомство работает в штатном режиме, обысков нет.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщал, что обыски и выемка документов проводятся в Министерстве образования, Министерстве финансов и Министерстве здравоохранения Дагестана.

6 февраля Басманный суд Москвы арестовал четырёх задержанных бывших чиновников правительства Дагестана по делу о мошенничестве. Их заключили под стражу до 5 апреля.