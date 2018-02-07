Парламент Дагестана одобрил кандидатуру Здунова на пост премьера
- Артём Здунов
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, за утверждение Здунова премьером проголосовали 68 депутатов из 75 присутствовавших на сессии.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал всех четверых обвиняемых в мошенничестве экс-чиновников правительства Дагестана, включая врио главы правительства Абдусамада Гамидова.
5 февраля следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении высокопоставленных членов правительства Дагестана. Их обвиняют в хищении денежных средств из бюджета республики, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей.