Парламент Дагестана одобрил кандидатуру Здунова на пост премьера

Дагестанский парламент одобрил кандидатуру министра экономики Татарстана Артёма Здунова на должность председателя правительства республики.

Как передаёт ТАСС, за утверждение Здунова премьером проголосовали 68 депутатов из 75 присутствовавших на сессии.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал всех четверых обвиняемых в мошенничестве экс-чиновников правительства Дагестана, включая врио главы правительства Абдусамада Гамидова.

5 февраля следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении высокопоставленных членов правительства Дагестана. Их обвиняют в хищении денежных средств из бюджета республики, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей.