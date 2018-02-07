ЦИК опубликовала данные о доходах Путина за шесть лет
- Reuters
Отмечается, что общий доход Путина за шесть лет, учитывая военную пенсию и доход от вкладов в банках, составил 38,5 млн рублей.
По данным ЦИК, в собственности у российского лидера находятся две квартиры в Санкт-Петербурге и Москве, три отечественных автомобиля разных годов выпуска и гараж.
Также сообщается, что в настоящее время на счетах главы государства в 13 банках находится около 14 млн рублей.
Ранее стало известно, что Путин, который пойдёт на выборы главы государства как самовыдвиженец, получил во вторник, 6 февраля, удостоверение зарегистрированного кандидата.
Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью URA.RU рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов, которые пройдут в России в 2018 году.
Выборы главы государства в России пройдут 18 марта.