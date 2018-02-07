ЦИК опубликовала данные о доходах Путина за шесть лет

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во вторник, 6 февраля, опубликовала на своём сайте данные о доходах действующего главы государства и кандидата на должность президента России Владимира Путина за шесть лет.
ЦИК опубликовала данные о доходах Путина за шесть лет
  • Reuters

Отмечается, что общий доход Путина за шесть лет, учитывая военную пенсию и доход от вкладов в банках, составил 38,5 млн рублей.

По данным ЦИК, в собственности у российского лидера находятся две квартиры в Санкт-Петербурге и Москве, три отечественных автомобиля разных годов выпуска и гараж.

Также сообщается, что в настоящее время на счетах главы государства в 13 банках находится около 14 млн рублей.

Ранее стало известно, что Путин, который пойдёт на выборы главы государства как самовыдвиженец, получил во вторник, 6 февраля, удостоверение зарегистрированного кандидата. 

Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью URA.RU рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов, которые пройдут в России в 2018 году.

Выборы главы государства в России пройдут 18 марта.

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