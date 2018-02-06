В Кремле сообщили о получении Путиным удостоверения кандидата в президенты

Действующий президент России Владимир Путин, который пойдёт на выборы главы государства как самовыдвиженец, получил во вторник, 6 февраля, удостоверение зарегистрированного кандидата. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конечно, удостоверение кандидата было передано президенту», — приводит его слова ТАСС. Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала Путина кандидатом на предстоящих в марте выборах главы государства. Глава Центризбиркома Элла Панфилова отметила, что оснований для отстранения кого-либо из кандидатов от президентских выборов нет — все собранные подписи успешно прошли проверку. Выборы президента пройдут 18 марта.