Избирательный штаб Григория Явлинского начал регистрацию волонтёров

Избирательный штаб Григория Явлинского, объявившего о намерении участвовать в выборах президента России, начал регистрацию волонтёров на время избирательной кампании и единомышленников партии.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил зампред партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

«С сегодняшнего дня на избирательном сайте Григория Явлинского начинается регистрация... волонтёров по всей стране, которые и составят это движение за перемены», — сказал он.

По его словам, задача заключается в том, чтобы прийти в каждый дом, в каждую квартиру, «к каждому человеку, рассказать об инициативах Явлинского, о тех его идеях, которые позволят России стать лучше».

Ранее Григорий Явлинский заявил о готовности к любым предвыборным дебатам с оппонентами.