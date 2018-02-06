Избирательный штаб Григория Явлинского начал регистрацию волонтёров

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Избирательный штаб Григория Явлинского, объявившего о намерении участвовать в выборах президента России, начал регистрацию волонтёров на время избирательной кампании и единомышленников партии.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил зампред партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

«С сегодняшнего дня на избирательном сайте Григория Явлинского начинается регистрация... волонтёров по всей стране, которые и составят это движение за перемены», — сказал он.

По его словам, задача заключается в том, чтобы прийти в каждый дом, в каждую квартиру, «к каждому человеку, рассказать об инициативах Явлинского, о тех его идеях, которые позволят России стать лучше».

Ранее Григорий Явлинский заявил о готовности к любым предвыборным дебатам с оппонентами.

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