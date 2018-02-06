Избирательный штаб Григория Явлинского начал регистрацию волонтёров
Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил зампред партии «Яблоко» Николай Рыбаков.
«С сегодняшнего дня на избирательном сайте Григория Явлинского начинается регистрация... волонтёров по всей стране, которые и составят это движение за перемены», — сказал он.
По его словам, задача заключается в том, чтобы прийти в каждый дом, в каждую квартиру, «к каждому человеку, рассказать об инициативах Явлинского, о тех его идеях, которые позволят России стать лучше».
Ранее Григорий Явлинский заявил о готовности к любым предвыборным дебатам с оппонентами.