Явлинский призвал созвать международную конференцию для разрешения кризиса на Украине

Лидер «Яблока» Григорий Явлинский считает, что кризис на Украине можно решить с помощью международной конференции с участием России, Украины, стран ЕС и США.

«Надо найти общий язык с Украиной… нужна большая международная конференция, которая выработает «дорожную карту» по решению вопросов Украины. В этой конференции должны принять участие Россия, Украина, Евросоюз, США», — цитирует РИА Новости Явлинского.

По его словам, России стоит отказаться от «идеи подавления Киева и начать жить со своими соседями как с равноправными самостоятельными странами».

«Так сложился исторический процесс, и признание этих реалий, понимание их — задача будущего президента России», — считает политик.

Ранее Явлинский назвал идиотским и анекдотичным «кремлёвский доклад», опубликованный Минфином США.