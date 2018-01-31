Явлинский назвал анекдотичным «кремлёвский доклад» США

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Объявивший о намерении участвовать в выборах президента России Григорий Явлинский считает идиотским и анекдотичным так называемый кремлёвский доклад, опубликованный Минфином США.
Явлинский назвал анекдотичным «кремлёвский доклад» США
  • РИА Новости

В ходе встречи с членами Торгово-промышленной палаты Псковской области Явлинский затронул тему санкционного противостояния, передаёт пресс-служба партии «Яблоко».

«Все обсуждают идиотский список, который опубликовали в США. Он анекдотичный. Но все только об этом и говорят», — сказал он.

Комментируя ситуацию с санкциями, он назвал ошибочной внешнюю политику страны.

«Политика, которая привела нашу страну в положение, когда все, кому не лень, могут объявлять ей санкции, когда крошечная Албания может предъявлять их такой стране, как Россия, политика, которая отрывает нашу экономику от мировых рынков и изолирует её, политика, которая создаёт преграды, — эта политика ошибочная, её нужно менять. Никто не имеет права ставить страну в положение мишени», — заключил Явлинский.

Ранее глава Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что «кремлёвский доклад», который был опубликован ведомством 30 января, приведёт к новым санкциям против российской стороны.

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