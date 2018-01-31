Эксперт прокомментировал подготовку санкций США на основе «кремлёвского доклада»

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в разговоре с RT прокомментировал слова главы Минфина США Стивена Мнучина, который заявил, что на основе закрытой части «кремлёвского доклада» будут введены новые санкции в отношении России.

«С закрытой частью остаётся только гадать. Туда могли войти фигуранты рангом пониже или те, у кого есть капиталы за рубежом. Сам доклад уже создаёт достаточные юридические основания для применения широких санкций, и это станет предметом торга с Россией. На держателей капиталов, скорее всего, будет оказываться давление. Можно предполагать, но непонятно, что конкретно будет происходить. Очевидно, что обсуждения по этому поводу будут, как и по многим другим пунктам. Белый дом пока отказался всё это подписывать. Но надо подождать, какие-то двусторонние переговоры будут иметь место», — сказал он.

По словам эксперта, если США примут решение наложить санкции на компании, работающие с Россией, это может привести к серьёзным последствиям.

«Если наложат санкции на западные компании и структуры, которые сотрудничают с Россией, всё это может перерасти в самую настоящую холодную войну с очень серьёзными последствиями», — заявил Коктыш.

Ранее Мнучин заявил, что «кремлёвский доклад» приведёт к новым санкциям в отношении России.

30 января Министерство финансов Соединённых Штатов опубликовало список, в который внесены российские политики и бизнесмены.