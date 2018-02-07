В правительстве Москвы рассказали, как будет украшен город к 23 февраля

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Москву украсят более 500 поздравительных открыток и плакатов ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает m24 со ссылкой на сайт правительства Москвы.

Отмечается, что на фасадах домов, в частности, на Новом Арбате, будет транслироваться поздравительный видеоролик.

Также поздравления появятся на цифровых билбордах, вдоль дорог развесят праздничные плакаты.

Мероприятия по подготовке города ко Дню защитника Отечества начнутся 15 февраля.

Ранее НСН сообщала, что для украшения новогодней Москвы было использовано около четырёх тысяч конструкций.

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