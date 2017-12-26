Для украшения новогодней Москвы использовали около четырёх тысяч конструкций

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К новогодним и рождественским праздникам Москву украсили тематическим декором, сообщает НСН. Как подсчитали городские власти, использовано около четырёх тыс. конструкций.

Так, на опорах наружного освещения можно увидеть украшения в форме бокалов с пузырьками шампанского.

На декорирование города потрачено на 30% меньше средств, чем в прошлом году.

Кроме того, к праздникам в Москве установили 266 елей, в том числе 47 — за счёт спонсоров.

Ранее Nation News сообщало, что во Владивостоке к Новому году запустят праздничные троллейбус и трамвай.

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