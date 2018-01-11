Ретродискотека пройдёт в Москве на катке на ВДНХ в старый Новый год

Ретродискотека состоится на катке на ВДНХ в Москве в старый Новый год, 14 января, сообщает m24.

Посетители услышат хиты 1980-х годов. Для создания атмосферы на площадке установят пять дискошаров диаметром до двух метров.

Как рассказали в пресс-службе парка, праздничный вечер начнётся с масштабного танцевального флешмоба.

Встречать гостей на аллеях будут аниматоры, а главную фотозону катка украсят в стиле открыток 1930—1980-х годов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что карта «Тройка» позволит попасть на каток на ВДНХ в Москве.