В Ростуризме призвали туроператоров предупреждать россиян о ситуации на Мальдивах

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В Федеральном агентстве по туризму призвали туроператоров предупреждать российских туристов, планирующих отдых на Мальдивах, о сложившейся в стране неблагоприятной политической ситуации. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры на Мальдивы, информировать своих клиентов о ситуации в стране и рекомендациях МИД России», — говорится в тексте сообщения.

Ранее МИД России предупредил граждан, планирующих поездки на Мальдивы, о неблагоприятной политической ситуации в стране.

5 февраля президент Мальдив Абдулла Ямин в связи с политическим кризисом ввёл в стране чрезвычайное положение сроком на 15 дней.

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