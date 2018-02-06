В Ростуризме призвали туроператоров предупреждать россиян о ситуации на Мальдивах

В Федеральном агентстве по туризму призвали туроператоров предупреждать российских туристов, планирующих отдых на Мальдивах, о сложившейся в стране неблагоприятной политической ситуации. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры на Мальдивы, информировать своих клиентов о ситуации в стране и рекомендациях МИД России», — говорится в тексте сообщения.

Ранее МИД России предупредил граждан, планирующих поездки на Мальдивы, о неблагоприятной политической ситуации в стране.

5 февраля президент Мальдив Абдулла Ямин в связи с политическим кризисом ввёл в стране чрезвычайное положение сроком на 15 дней.