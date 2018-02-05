На Мальдивах введено чрезвычайное положение
Президент Мальдив Абдулла Ямин ввёл в стране чрезвычайное положение. Об этом сообщает The Hindu.
- Reuters
Как отмечается, режим ЧП введён на 15 дней в связи с политическим кризисом.
Maldives government declares state of emergency for 15 days amid deepening political crisis— The Hindu (@the_hindu) February 5, 2018
1 февраля Верховный суд Мальдив постановил отменить приговор бывшему президенту страны Мохамеду Нашиду, после чего сторонники Нашида вышли на улицы в знак его поддержки. Полиция применила слезоточивый газ.
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