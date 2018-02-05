На Мальдивах введено чрезвычайное положение

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Президент Мальдив Абдулла Ямин ввёл в стране чрезвычайное положение. Об этом сообщает The Hindu.
На Мальдивах введено чрезвычайное положение
  • Reuters

Как отмечается, режим ЧП введён на 15 дней в связи с политическим кризисом.

1 февраля Верховный суд Мальдив постановил отменить приговор бывшему президенту страны Мохамеду Нашиду, после чего сторонники Нашида вышли на улицы в знак его поддержки. Полиция применила слезоточивый газ.

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