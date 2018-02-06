Эксперт прокомментировал введение чрезвычайного положения на Мальдивах

Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский в разговоре с RT рассказал о причинах политического кризиса на Мальдивах, который привёл к введению чрезвычайного положения на островах.

«Последние несколько лет политическая жизнь Мальдив несколько их лихорадит. Избранный в 2008 году президент Мохамед Нашид продержался немногим больше трёх лет и в начале 2012 года был свергнут в результате переворота. Сейчас он готов выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, которые намечены на октябрь 2018 года. И, судя по исследованиям, имеет хорошие шансы вернуть себе место. Естественно, это не нравится нынешнему президенту Абдулле Ямину, который был избран в 2013 году и представляет интересы старого клана, правящего Мальдивами начиная с 70-х годов. На этой почве и возникли разногласия между президентом с одной стороны и демократическими силами с другой, которые стоят за отстранённым от власти Мохамедом Нашидом. Чем это закончится и кто перетянет на себя баланс сил, пока трудно сказать. Непонятно также, состоятся ли выборы в октябре. Их могут перенести, но если они всё-таки состоятся по демократическому сценарию, большая вероятность победы сил, стоящих за Нашидом», — сказал он.

Эксперт также обратил внимание, что происходящие события никак не влияют на туристическую жизнь Мальдив.

«Волнения и столкновения происходят на острове, где находится столица — город Мале. Для туристов события не имеют особого значения, потому что все отели расположены на более удалённых островах. Там нет политической жизни и нет местного населения. Но стоит избежать экскурсионных поездок в столицу, можно попасть под горячую руку», — подытожил Волхонский.

1 февраля Верховный суд Мальдив постановил отменить приговор бывшему президенту страны Мохамеду Нашиду, после чего сторонники политика вышли на улицы. Полиция применила слезоточивый газ. Президент Мальдив Абдулла Ямин ввёл в стране чрезвычайное положение на 15 дней в связи с политическим кризисом.