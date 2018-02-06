В МИД предупредили граждан России о неблагоприятной ситуации на Мальдивах
Отмечается, что обострение политической ситуации на Мальдивах стало причиной введения чрезвычайного положения в стране.
«Противостояние властей с оппозицией затронуло только столицу. Обстановка на островах архипелага спокойная. Транспортная инфраструктура, включая аэропорт Мале, продолжает функционировать», — говорится в тексте сообщения.
В министерстве также порекомендовали россиянам пересмотреть планы о поездке на Мальдивы.
«Тем, кто не может отказаться от поездки, настоятельно рекомендуется по прибытии в аэропорт направляться в места отдыха без заезда в Мале и проявлять максимальную осторожность», — заключили в МИД.
5 февраля президент Мальдив Абдулла Ямин в связи с политическим кризисом ввёл в стране чрезвычайное положение сроком на 15 дней.