В МИД предупредили граждан России о неблагоприятной ситуации на Мальдивах

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Министерство иностранных дел России предупредило россиян, планирующих поездки на Мальдивы, о неблагоприятной политической ситуации в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что обострение политической ситуации на Мальдивах стало причиной введения чрезвычайного положения в стране.

«Противостояние властей с оппозицией затронуло только столицу. Обстановка на островах архипелага спокойная. Транспортная инфраструктура, включая аэропорт Мале, продолжает функционировать», — говорится в тексте сообщения.

В министерстве также порекомендовали россиянам пересмотреть планы о поездке на Мальдивы.

«Тем, кто не может отказаться от поездки, настоятельно рекомендуется по прибытии в аэропорт направляться в места отдыха без заезда в Мале и проявлять максимальную осторожность», — заключили в МИД.

5 февраля президент Мальдив Абдулла Ямин в связи с политическим кризисом ввёл в стране чрезвычайное положение сроком на 15 дней.

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