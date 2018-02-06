В Госдепе США заявили об обеспокоенности в связи с режимом ЧП на Мальдивах

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Госдеп США обеспокоен действиями властей Мальдив, которые ввели в стране режим чрезвычайного положения в связи с политическим кризисом, заявила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

«США обеспокоены и разочарованы сообщениями о том, что президент Мальдив Абдулла Ямин ввёл в стране чрезвычайное положение, которое расширяет возможности правоохранительных органов при арестах и задержании подозреваемых, запрете собраний в публичных местах, наложении запретов на выезды, а также которое позволяет частично игнорировать конституцию», — говорится в сообщении.

Она отметила, что Соединённые Штаты призывают президента Мальдив, армию и полицию действовать в соответствии с законодательством, а также восстановить конституционные права граждан и институтов страны.

Ранее стало известно, что власти Мальдив ввели в стране режим ЧП на 15 дней в связи с политическим кризисом.

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