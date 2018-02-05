В Самарской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

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В Самарской области в результате ДТП с участием грузового автомобиля погибли четыре человека, ещё один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в Сергиевском районе. На 1101 км трассы М-5 «Урал» столкнулись легковой автомобиль Lada Priora и грузовик Volvo. 

«В результате ДТП четыре пассажира автомашины ВАЗ Priora скончались на месте происшествия», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. 

Отмечается, что водителя легкового автомобиля госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека. 

Progorod43.ru передавал, что в Кирово-Чепецке вынесли приговор водителю, насмерть сбившему двух человек.

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