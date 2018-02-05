В Самарской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
ДТП произошло в Сергиевском районе. На 1101 км трассы М-5 «Урал» столкнулись легковой автомобиль Lada Priora и грузовик Volvo.
«В результате ДТП четыре пассажира автомашины ВАЗ Priora скончались на месте происшествия», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Отмечается, что водителя легкового автомобиля госпитализировали.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека.
Progorod43.ru передавал, что в Кирово-Чепецке вынесли приговор водителю, насмерть сбившему двух человек.