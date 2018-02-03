В Петербурге после наезда автомобиля госпитализированы три человека

Автомобиль совершил наезд на людей на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, пострадали три человека, включая ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

«Мужчина 1959 года рождения, управляя автомобилем Toyota, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух девушек 22 лет и девочку 9 лет. В результате ДТП пешеходы получили средний вред здоровью», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что пострадавших госпитализировали, по факту ДТП проводится проверка.

Ранее в Челябинске в ДТП погибли четыре человека.

Также портал Nation News передавал, что в Великом Новгороде автомобиль сбил 11-летнего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе.