В Челябинске в ДТП погибли четыре человека

В Челябинске произошла авария, в которой погибли четыре человека, передаёт пресс-служба регионального МВД.

«Около 7:45 у дома 1/15 на Бродокалмакском тракте Челябинска водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем той же марки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибли четыре человека, число пострадавших уточняется.

Ранее в Пензенской области в ДТП с шестью автомобилями погибли четыре человека.

Также «ПолитЭксперт» сообщал, что в Новосибирской области пятилетний ребёнок погиб в ДТП.