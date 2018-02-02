В Челябинске в ДТП погибли четыре человека
«Около 7:45 у дома 1/15 на Бродокалмакском тракте Челябинска водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем той же марки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что погибли четыре человека, число пострадавших уточняется.
Ранее в Пензенской области в ДТП с шестью автомобилями погибли четыре человека.
Также «ПолитЭксперт» сообщал, что в Новосибирской области пятилетний ребёнок погиб в ДТП.