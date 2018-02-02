В Челябинске в ДТП погибли четыре человека

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В Челябинске произошла авария, в которой погибли четыре человека, передаёт пресс-служба регионального МВД.

«Около 7:45 у дома 1/15 на Бродокалмакском тракте Челябинска водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем той же марки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибли четыре человека, число пострадавших уточняется.

Ранее в Пензенской области в ДТП с шестью автомобилями погибли четыре человека.

Также «ПолитЭксперт» сообщал, что в Новосибирской области пятилетний ребёнок погиб в ДТП.

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