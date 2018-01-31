Источник: в Пензенской области в ДТП с шестью автомобилями погибли четыре человека

В результате ДТП с участием шести автомобилей в Пензенской области погибли четыре человека, ещё трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В Пензенской области на 537-м км автодороги М-5 «Урал» недалеко от населённого пункта Вирга произошло ДТП с участием четырёх грузовых и двух легковых автомобилей. По предварительным данным, четыре человека погибли, ещё трое госпитализированы», — заявил источник.

Он также отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают спасатели и полиция.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Новосибирской области пятилетний ребёнок погиб в ДТП.