Источник: в Пензенской области в ДТП с шестью автомобилями погибли четыре человека

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В результате ДТП с участием шести автомобилей в Пензенской области погибли четыре человека, ещё трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В Пензенской области на 537-м км автодороги М-5 «Урал» недалеко от населённого пункта Вирга произошло ДТП с участием четырёх грузовых и двух легковых автомобилей. По предварительным данным, четыре человека погибли, ещё трое госпитализированы», — заявил источник.

Он также отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают спасатели и полиция.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Новосибирской области пятилетний ребёнок погиб в ДТП.

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