В результате ДТП в Ленинградской области погибли четыре человека
В результате столкновения двух легковых автомобилей в Ленинградской области погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщает Inforeactor.
Как отмечается, ДТП произошло на 70-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков.
Водитель автомобиля Ford Mondeo не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Audi.
По данным ГИБДД, погибли водитель Ford и трое пассажиров, среди которых девочка.
Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
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