В результате ДТП в Ленинградской области погибли четыре человека

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Ленинградской области погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщает Inforeactor.

Как отмечается, ДТП произошло на 70-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков.

Водитель автомобиля Ford Mondeo не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Audi.

По данным ГИБДД, погибли водитель Ford и трое пассажиров, среди которых девочка.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.