Мэр Дербента попал в ДТП в Дагестане

Мэр дагестанского города Дербент Малик Баглиев попал в ДТП на трассе «Кавказ» в районе города Избербаш. Об этом сообщает Интерфакс.

«Я человек боевой. Такие случаи мне не страшны. Нос, правда, разбился, потому пришлось поехать в больницу города Избербаш. Небольшая ссадина была, которую врачи зашили. Сейчас весь в работе и чувствую себя отлично», — рассказал Баглиев.

По словам мэра, он ехал с водителем на служебном автомобиле Toyota Camry, когда им навстречу выехал ВАЗ 2106, в котором находились трое молодых людей.

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