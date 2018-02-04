Мэр Дербента попал в ДТП в Дагестане
«Я человек боевой. Такие случаи мне не страшны. Нос, правда, разбился, потому пришлось поехать в больницу города Избербаш. Небольшая ссадина была, которую врачи зашили. Сейчас весь в работе и чувствую себя отлично», — рассказал Баглиев.
По словам мэра, он ехал с водителем на служебном автомобиле Toyota Camry, когда им навстречу выехал ВАЗ 2106, в котором находились трое молодых людей.
Ранее New Inform сообщал, что под Воронежем в ДТП с двумя фурами погиб водитель легкового автомобиля.