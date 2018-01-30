В Кирово-Чепецке вынесли приговор водителю, насмерть сбившему двух человек

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В Кирово-Чепецке вынесли приговор 35-летнему водителю, насмерть сбившему двух человек, сообщает progorod43.ru.

Как заявили в пресс-службе прокуратуры Кировской области, ДТП произошло 6 октября 2017 года в деревне Чуваши. Подсудимый, находившийся за рулём автомобиля ВАЗ, сбил 24-летнюю девушку и 81-летнюю пенсионерку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обе погибли.

Ранее в УГИБДД России по Кировской области сообщали, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что машина ехала со скоростью около 100 км/ч.

Суд приговорил обвиняемого к пяти годам колонии-поселения. Он также лишён водительского удостоверения на три года. Кроме того, водитель должен выплатить родственникам жертв компенсацию в размере 3,3 млн рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало, что в суд передано дело водителя, протаранившего поезд в ХМАО.

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