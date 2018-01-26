В суд передано дело водителя, протаранившего поезд в ХМАО

В суд передано дело водителя Ромазана Бекмагамбетова, который 9 сентября 2017 года протаранил на самосвале пассажирский поезд Адлер — Нижневартовск в Ханты-Мансийском автономном округе. Тогда погибли два пассажира состава, ещё 18 человек получили травмы. Об этом сообщает URA.RU.

Как заявил старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СК России Дмитрий Лебедев, Бекмагамбетов обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Следствие пришло к выводу, что водитель проигнорировал дорожные знаки, разметку и порядок пересечения железнодорожных путей транспортными средствами.

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