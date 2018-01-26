В суд передано дело водителя, протаранившего поезд в ХМАО
Как заявил старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СК России Дмитрий Лебедев, Бекмагамбетов обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Следствие пришло к выводу, что водитель проигнорировал дорожные знаки, разметку и порядок пересечения железнодорожных путей транспортными средствами.
Ранее портал Nation News сообщал, что в Великом Новгороде автомобиль сбил школьника на переходе.