Минобороны: ВКС России получат более 100 модернизированных самолётов и вертолётов

В Министерстве обороны России сообщили о том, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) получат более 100 новых и модернизированных самолётов и вертолётов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что среди техники, которую получат российские ВКС будут, в частности, истребители Су–35С, бомбардировщики Су–34, вертолёты Ми–28.

«Воздушно-космические силы получат более 100 новых и модернизированных самолётов и вертолётов, среди которых истребители Су–35С и Су–30СМ, бомбардировщики Су–34, вертолёты Ка–52, Ми-28 и Ми–8 различной модификации, а также другие типы авиационной техники», — говорится в тексте сообщения.

При этом уточняется, что также запланирована поставка дивизионных комплектов зенитных ракетных комплексов С–400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь–С».

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Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с НСН оценил комментарии американских военных специалистов.